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Здоровье5 мая 2021 11:38

Коронавирус в Орловской области на 5 мая 2021: число смертей достигло 600

Сегодня опершаб сообщил о смерти еще четырех пациентов с коронавирусом
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 5 мая 2021

Коронавирус в Орловской области на 5 мая 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 мая 2021, в Орловской области подтвердился еще 51 случай заражения коронавирусом. В настояще время на лечении находятся 1443 человека. Обновленную статистику представил федеральный оперштаб.

Всего за весь период пандемии в Орловской области заболели 34 379 жителей региона, из них 32340 успешно справились с коронавирусом и вылечились. Накануне из больниц выписались 53 орловца.

Однако смертность продолжает расти. Число смертей достигло 600. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще четыре пациента с диагностированным коронавирусом.

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