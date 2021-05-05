Коронавирус в Орловской области на 5 мая 2021: число смертей достигло 600

Коронавирус в Орловской области на 5 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 мая 2021, в Орловской области подтвердился еще 51 случай заражения коронавирусом. В настояще время на лечении находятся 1443 человека. Обновленную статистику представил федеральный оперштаб.

Всего за весь период пандемии в Орловской области заболели 34 379 жителей региона, из них 32340 успешно справились с коронавирусом и вылечились. Накануне из больниц выписались 53 орловца.

Однако смертность продолжает расти. Число смертей достигло 600. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще четыре пациента с диагностированным коронавирусом.