На трассе под Орлом «Митсубиси» сбил на проезжей части пешехода. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области.

Во вторник, 4 мая, на 333 километре автодороги М-2 Крым произошла авария с участием пешехода. 59-летний мужчина находился на проезжей части и попал под «Митсубиси Лансер».

ДТП произошло в 17:15 часов вечера. Как сообщает Госавтоинспекция по Орловской области, пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода. 48-летний водитель в этот момент направлялся в сторону облцентра. Уйти от столкновения автомобилисту не удалось.

- В результате ДТП пешеход получил травмы. Фельдшером скорой помощи ему была оказана медицинская помощь, - сообщает Госавтоинспекция по Орловской области.

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