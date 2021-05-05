Орловцев приглашают на фотовыставку «Усадьба, опаленная войной» в Спасское-Лутовиново. Фото: https://vk.com/spasskoye

В музее-заповеднике Ивана Тургенева открылась фотовыставка под открытым небом. Ее название - «Усадьба, опаленная войной» - говорит само за себя. Гостям Спасского-Лутовиново покажут и расскажут, что происходило в усадьбе писателя в годы Великой Отечественной.

Экспозиция разместилась на территории усадебного парка, вдоль дорожки, ведущей к воинскому захоронению.

- В братской могиле покоятся солдаты и офицеры, погибшие на мценской земле, умершие от ран в медсанбате, размещавшемся в имении Тургенева после освобождения Спасского-Лутовинова от фашистов, - рассказали «КП» в пресс-службе музея-заповедника.

На выставке представлены фотографии и документы из фондов музея-заповедника и фондов Орловского музея Тургенева. Они расскажут о спасении тургеневской коллекции, работе музея в эвакуации, освобождении и восстановлении усадьбы.

Посещение фотовыставки можно совместить с культурно-досуговой программой. На майских праздниках в Спасском-Лутовиново можно будет познакомиться с постоянными экспозициями усадебного дома, пройтись по его залам или отдохнуть на берегу пруда.

Адрес: Мценский район, Спасское-Лутовиново

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39