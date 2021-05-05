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Происшествия5 мая 2021 9:40

В Ливнах «Волга» врезалась в здание железнодорожного вокзала

Водитель отечественной легковушки получил травмы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Ливнах «Волга» врезалась в здание железнодорожного вокзала. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В Ливнах «Волга» врезалась в здание железнодорожного вокзала. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В понедельник, 3 мая, в городе Ливны произошло ДТП на территории железнодорожного вокзала. 66-летний водитель «Волги» врезался в здание и выбил укрепленное металлической решеткой окно.

Инцидент произошел в три часа дня. Как установили сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области, мужчина ехал по улице Кирова в сторону улицы Капитана Филиппова. Причины аварии пока не называются.

- В результате ДТП водитель получил травмы, отпущен, - сообщили «КП» в ведомстве.

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