В Ливнах «Волга» врезалась в здание железнодорожного вокзала. Фото Госавтоинспекции по Орловской области
В понедельник, 3 мая, в городе Ливны произошло ДТП на территории железнодорожного вокзала. 66-летний водитель «Волги» врезался в здание и выбил укрепленное металлической решеткой окно.
Инцидент произошел в три часа дня. Как установили сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области, мужчина ехал по улице Кирова в сторону улицы Капитана Филиппова. Причины аварии пока не называются.
- В результате ДТП водитель получил травмы, отпущен, - сообщили «КП» в ведомстве.
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