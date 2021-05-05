Из Орловской области пытались вывезти почти 100 тонн зерна без документов Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются совместные рейды госинспекторов Россельхознадзора и сотрудников ДПС. На межрегиональных дорогах они отслеживают транспорт с сомнительным грузом.

Так, на передвижном посту автодороги Орел-Брянск специалисты Россельхознадзора совместно с полицейскими выявили четыре факта нарушения карантина растений. Несколько человек пытались вывезти в Брянскую область 99 тонн зерна пшеницы без карантинных сертификатов.

- Орловская область является карантинной фитосанитарной зоны по повилике полевой, амброзии полыннолистной и амброзии трехраздельной. Невыполнение требований законодательства со стороны перевозчиков могло повлечь за собой риск заноса и распространения опасных карантинных сорняков, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По итогу досмотра зерна следов сорняков в нем не обнаружили, однако это не помогло владельцам грузов избежать штрафов. Все они были привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ (Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).

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