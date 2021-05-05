С территории аэропорта Орла вывезли 50 кубометров мусора. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле от залежей мусора очистили территорию аэропорта в 909-м квартале. С площадки вывезли 50 кубометров мусора и 1100 тонн смета –песко-соляной смеси, которой зимой посыпали улицы.

Отметим, аэропорт давно не используется по назначению и служит местом для ссыпания снега. После его активного таяния этой весной в орловские паблики в соцсетях облетели фотографии огромных гор мусора, в том числе и кладбищенского.

- Это единственная площадка, куда мы имеем право свозить снег. Могу допустить, что вместе с ним на площадку попадал и мелкий сор, но не пакеты с бытовыми отходами, которые запечатлены на фотографиях, - пояснил мэр Орла Юрий Парахин на своей странице в соцсетях.

В настоящее время уборка аэропорта завершена.

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