Два человека пострадали в столкновении "Форда" и "Шкоды" в Орле

Два человека пострадали в столкновении двух легковых иномарок в Орле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле два человека пострадали в столкновении иномарок "Форд" и "Шкода". Одной из участниц ДТП потребовалась госпитализация.

Не разъехались автомобили в праздничный день 1 мая. Около трех часов дня сорокалетний водитель легковушки "Шкода Октавиа" ехал по Московскому шоссе со стороны Металлургов в сторону Рощинской. Он стал поворачивать налево, машина столкнулась с другой легковушкой, "Форд Фокус". Он ехал навстречу прямо. Без пострадавших не обошлось.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Форд", девушка 22 лет, получила телесные повреждения, госпитализирована. Водитель автомобиля Форд, молодой человек 22 лет, получил травмы, отпущен, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За праздничные майские выходные полицейские зафиксировали 32 автомобильных аварии на дорогах региона.