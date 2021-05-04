Житель Орла окажется на скамье подсудимых за фиктивную регистрацию фирмы

Орловцу грозит суд за фиктивную регистрацию фирмы Фото: Архив "КП"

В Орле в суд передано дело местного жителя, незаконно использовавшего свой паспорт. Он предоставил его в налоговую для фиктивной регистрации юридического лица.

На такой шаг горожанина толкнула жажда разжиться деньгами. Знакомый убедил его оформить юрлицо. По факту же никакого отношения к зарегистрированной в налоговой фирме орловец не имел. Уголовное дело расследовалось по статье УК "Предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".

- Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В настоящее время оно направлено в Железнодорожный суд Орла, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Заплативший за создание номинального юрлица орловец также попал под уголовное преследование, уголовное дело расследуется отдельно.