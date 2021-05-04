Рядом с портретом Евгении Розановой ее правнучка Екатерина. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле открылась выставка, посвященная женщинам войны. В экспозицию, расположившуюся в фойе мэрии, вошло полтора десятка портретов орловчанок, заставших страшные военные времена.

Фотопортреты сделаны в 2015 году фотографом Владимиром Дышленко. Во времена войны это были юные девушки возрастом от 16 до 20 лет, сегодня же жива только одна - Евгения Розанова. Ей исполнилось 95 лет. На открытии выставки побывала правнучка Евгении Николаевны.

- Моя прабабушка на фронт ушла совсем девчонкой. Ей пришлось терять близких, смотреть, как умирают товарищи, понимать, что можно не дожить. Войну она помнит, как вчерашний день. Я безумно рада носить ее гордую фамилию, - цитирует Екатерину Розанову пресс-служба городской администрации.

Выставка работает до 14 мая. Вход свободный.