Орловцу грозит тюрьма за кражу газовых баллонов и фляг

Согласно Уголовному Кодексу, наказанием может стать лишение свободы сроком до 5 лет Фото: "КП" Архив

Жителю Орловской области может грозить реальный срок за кражу. С чужого подворья он утащил несколько газовых баллонов и алюминиевые фляги.

Кражу раскрыли полицейские в Должанском районе. С заявлением в отдел полиции пришла местная жительница, она рассказала о пропаже имущества. У пенсионерки, пока та отсутствовала, исчезли четыре баллона и пять фляг. Полицейские взялись за розыск возможного вора.

- Полицейские установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен местный житель. В беседе с сотрудниками ОМВД он признался в совершении тайного хищения чужого имущества и рассказал, что газовые баллоны сбыл за 2 тысячи рублей, а алюминиевые емкости сбыл в пункт приема металла за 3 тысячи рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На мужчину дело завели по статье "Кража". Согласно Уголовному Кодексу, наказанием может стать лишение свободы сроком до 5 лет.