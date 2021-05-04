Под Орлом "Нива" сбила женщину-пешехода

Пешеход пострадала под колесами "Нивы" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом "Нива" сбила пешехода. Очутившаяся под колесами женщина отделалась травмами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в праздничный день, 1 мая. Примерно в 12 дня 35-летняя женщина решила перейти проезжую часть дороги в деревне Гать. В этот момент на отечественном внедорожнике ехал 58-летний водитель. Машина сбила пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью, госпитализация женщине не потребовалась.

Всего за три праздничных выходных сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах региона 32 ДТП, из них в 7 авариях пострадали 11 человек.