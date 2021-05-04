За сутки две жительницы Орловской области стали жертвами мошенников

Полицейские предупреждают: не доверяйте незнакомцам, кем бы они не представлялись Фото: Ольга СУПОНЕВА

Еще две жительницы Орловской области попались на удочку телефонных мошенников. Преступники похитили у женщин 358 тысяч рублей.

Своих денег лишились жительницы Болховского и Мценского районов. В обоих случаях схема, которую использовали для развода на деньги мошенники, оказалась одинаковой. Зазвонил мобильный, незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и убедил перевести деньги на "безопасный счет". Другой аферист сообщил, что нужны деньги для находящегося в армии родственника орловчанки. Несмотря на то, что уловки у мошенников одни и те же и полиция многократно предупреждала об обмане, преступники оказались убедительны. По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

- Ни один сотрудник банка никогда не предложит вам для сохранности денежных средств перевести их на безопасный счет. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершите разговор. Также не сообщайте неизвестным личную информацию о себе, своих родственниках, месте их проживания и нахождения, - обращаются к жителям региона в УМВД России по Орловской области.