Орловский суд обязал чиновников установить фонари и сделать тротуары в райцентре

По решению суда, дорогу должны обезопасить Фото: Архив "КП"

В Орловской области жители районного центра Глазуновка через суд добиваются фонарей и тротуара на главной улице своего поселка. Селяне пожаловались в прокуратуру на неблагоустроенную дорогу.

Об отсутствии освещения и пешеходной дорожки на улице Ленина рассказал один из местных жителей на приеме у зампрокурора области Сергея Панкратова. По словам мужчины, центральная дорога попросту небезопасна для движения: в зоне жилой застройки темно, а пешим участником дорожного движения негде передвигаться.

- В целях восстановления нарушенных прав жителей поселка прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации Глазуновского района организовать работы по обустройству пешеходной дорожки и стационарного наружного освещения. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.