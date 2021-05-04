В Орле водовод от Авиационной до Генерала Родина строят с опережением графика

Водовод от Авиационной до Генерала Родина строят с опережением графика. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается строительство водовода из Заводского в Советский район. Коммуникации должны соединить сети на Авиационной улице и улице Генерала Родина.

По данным городской администрации, на 4 мая 2021 года «Орелводоканал» проложил более 400 метров труб на Кромском шоссе. Сейчас работы идут в районе Бульвара Молодежи в Зареченском микрорайоне.

- По словам генерального директора «Орелводоканала» Василия Иванова, работы выполняются с небольшим опережением графика. Ввести в эксплуатацию новый водовод планируется в декабре этого года, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.

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