Коронавирус в Орловской области на 4 мая 2021: умерло еще пять человек

Коронавирус в Орловской области на 4 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 мая 2021, федеральный оперативный штаб сообщил о 50 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. В настоящее время лечение проходят 1450 человек.

За все время пандемии коронавирусом заразились 43 328 орловцев, из них 32 287 смогли справиться с заболеванием и вылечились. Накануне из больниц выписались 56 человек.

Однако количество смертельных исходов продолжает увеличиваться. Оперштаб подтвердил смерть еще пяти пациентов с диагностированных коронавирусом. Пандемия унесла жизни 596 жителей Орловской области.

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