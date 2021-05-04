Орловчанка Анна Можайская победила в регэтапе конкурса «Сердце отдаю детям»

Орловчанка Анна Можайская победила в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям»

В конце апреля в Орле прошел финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Молодые специалисты и бывалые педагоги дополнительного образования рассказали о своей работе в форме эссе на заданную тему.

По итогам заочного и очного этапа конкурса абсолютным победителем регионального этапа стала педагог из Болхова Анна Можайская. Она преподает здесь компьютерную грамотность в Доме детского творчества.

- Финал конкурса проходил в институте развития образования в формате круглого стола. Конкурс «Сердце отдаю детям» впервые был проведен в 1996 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Также в число лауреатов вошли Станислав Носов (Кромской Центр дополнительного образования), Эдуард Путилин (Центр детского творчества №5 города Орла) и Наталия Сарбаева (Дворец пионеров и школьников им. Гагарина).

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39