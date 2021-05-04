Фоторепортаж: на улице Фомина в Орле сняли верхний слой асфальта

На улице Фомина в Орле сняли верхний слой асфальта Фото: Наталья Меркулова

Минувшей ночью, 3 апреля, в Железнодорожном районе Орла началась активная стадия ремонта улицы Фомина. На объект вышла спецтехника, снимающая старый асфальт.

Ремонт улицы Фомина в Орле Фото: Наталья Меркулова

Как сообщил в соцсетях мэр Юрий Парахин, по состоянию на три часа ночи, дорожники дошли до дома №12 по улице Фомина, затем продолжили работу до перекрестка с улицей 5-го августа.

Ремонт улицы Фомина в Орле Фото: Наталья Меркулова

- Я понимаю, что жители сейчас не в восторге от ночного шума, однако это действительно необходимая мера. Мы парализуем город. Если закроем улицу днем. Приношу свои извинения за временные неудобства, - обратился Юрий Парахин к жителям домов, расположенных на объездной Красного моста.

Ремонт улицы Фомина в Орле Фото: Наталья Меркулова

Отметим, после закрытия Красного моста улица Фомина получила наибольшую нагрузку от потока машин. Результат - и без того изношенная дорога за считанные недели покрывалась глубокими ямами и колдобинами, особенно в районе частного сектора.

Официально ремонт начался 26 апреля и должен продлиться десять дней. До 10 мая с 20.00 и до 6.00 часов утра на улице Фомина ограничено движение транспорта.

Ремонт улицы Фомина в Орле Фото: Наталья Меркулова

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