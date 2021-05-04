Погода в Орле с 4 по 7 мая: ожидается сильный ветер, облачность и дожди

Погода в Орле с 4 по 7 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В ближайшие четыре дня жители Орловской области не смогут увидеть существенных перемен в погоде. В регионе сохраняется облачная и дождливая погода, которую дополняет сильный ветер. Публикуем полный прогноз погоды на 4-7 мая 2021.

По прогнозам Росгидрометцентра, сегодня, 4 мая, в регионе ожидается пасмурная погода. Временами возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +11 градусов тепла, ночью +2 градуса. Сильный западный ветер будет достигать 9 м/с. Атмосферное давление сегодня 738 мм рт.ст.

В среду, 5 мая, ситуация улучшится. Синоптики не прогнозируют дождей, ожидается солнечная, сухая погода. Днем потеплеет до +18 градусов, ночью +9. Ветер сменит направление на юго-западное и немного стихнет. Его скорость составит 7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В четверг, 6 мая, опять пойдет дождь. Пасмурно. Днем столбики термометров покажут +17 градусов тепла, ночью +5. Ветер южный со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Пятница, 7 мая, обойдется без осадков, но по-прежнему облачно. Температура днем +17 градусов, ночью +9. Ветер юго-западный 3 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

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