Под Орлом 19-летняя автоледи пострадала в ДТП с «Фордом». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

На минувших праздничных выходных, 1 и 2 мая, в Орловской области было зарегистрировано 32 ДТП, в семи случаях – с пострадавшими. Один из них произошел 22 километре трассы «Орел-Брянск-Смоленск».

В районе девяти часов вечера, 2 мая, в произошедшей здесь аварии пострадала 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Опель Астра». В нее врезался 22-летний водитель «Форд Фокуса».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» получила травмы. Отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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