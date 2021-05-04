Губернатор Орловской области построил за майские выходные курятник. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился с своими подписчиками в соцсетях результатами своих трудов на первомайские выходные. Вместе с сыном он построил курятник.

Напомним, о планах развести дома курочек глава региона поделился в прямом эфире еще в середине минувшей неделе. Тогда пошутил, что сажать картошку не планирует, зато займется другими домашними делами вместе с семьей.

Андрей Клычков: «Внес свой вклад в аграрное развитие региона». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- Вместе с сыном смастерили курятник - внес свой вклад в аграрное развитие региона. Теперь на следующую Пасху на столе уже будут домашние яйца, - написал Андрей Клычков в соцсетях.

Сегодня, 4 мая, у губернатора, как и большинства орловцев, начинаются рабочие будни.

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