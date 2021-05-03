На орловца завели уголовное дело за фиктивную прописку иностранца

За фиктивную прописку иностранца орловцу может грозить крупный штраф и даже лишение свободы Фото: Архив "КП"

В Орловской области мужчина попал под уголовное преследование из-за фиктивной регистрации иностранца. Житель Кромского района района незаконно зарегистрировал у себя дома гостя из Таджикистана.

Проверку провела прокуратура. Выяснилось, что мужчина фиктивно прописал гражданина республики Таджикистан в принадлежащем ему жилье. По факту же, иностранец там не проживал.

- Материал проверки был направлен в следственный орган, на его основании возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Теперь орловцу может грозить штраф до пятисот тысяч рублей и даже лишение свободы сроком на несколько лет.