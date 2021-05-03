Кражу козлят у сельской жительницы раскрыли полицейские под Орлом

Козлят вернули владелице невредимыми. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области полицейские раскрыли кражу козлят у сельской жительницы. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Инцидент произошел в Дмитровском районе. В местный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала о пропаже скотины. Козлята ночевали в сарае, а утром 34-летняя хозяйка их не обнаружила. При этом женщина рассказала сотрудникам райотдела, что недавно местный житель хотел купить у нее козлят, интересовался этим вопросом. Но двухмесячных животных продавать орловчанка отказалась.

- Установлением всех обстоятельств происшедшего занялись полицейские. Они выяснили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался житель Дмитровского района – мужчина 32 лет. Полицейские установили, что дмитровец ночью подъехал к сараю потерпевшей и похитил из него двух козлят, которых увез, погрузив в багажник, а потом спрятал у знакомого. Оттуда животные были изъяты и невредимыми переданы владелице, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Похититель животных под подпиской о невыезде.