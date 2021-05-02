В Орловской области ожидается сильный ветер и град

В Орловской области ухудшится погода Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области вновь ожидается сильный ветер, дожди и град. Об ухудшении погоды жителей региона предупредили в региональном МЧС.

По прогнозу орловского гидрометцентра, 3 мая в Орле и области переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах пройдет град. При этом будет дуть сильный ветер южного направления. Скорость его днем составит 9-14, днем а местами порывы и до 18 м/с. Холодно не будет: в ночное время +8...+13 градусов, днем от +16 до +21 градуса.

В региональном главке МЧС орловцев просят не забывать о правилах безопасности в непогоду. Если на улице вас застала буря нужно держаться подальше от хлипких конструкций, мостов, деревьев и водоемов. Также стоит припарковать машину подальше от них.