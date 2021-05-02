В Орле помыли памятники ко Дню Победы

В Орле ко Дню Победы привели в порядок достопримечательные места Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орел продолжает подготовку ко Дню Победы. В городе помыли памятники: от грязи и пыли очистили 35 монументов.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла. Сперва в порядок привели памятники на окраинах города, сегодня ночью завершилась работа в центре. Монументы отмыли со специальным моющим раствором. В частности, почистили стелу на бульваре Победы, памятники Гуртьеву, Баграмяну, Ермолову, Ленину.

Также в городе красят бордюры. Полностью завершена работа в сквере Танкистов. А в целом с покраской "Спецавтобаза" должна закончить к 20 мая.