В Орле задержали двоих иностранцев на попытке сбыта героина

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле двоих иностранцев поймали на попытке сбыта героина. У гостей с ближнего зарубежья полицейские изъяли крупную партию готового к продаже наркотика.

Сбыть героин пытались 31-летний и 26-летний мужчины. Полицейские изъяли 200 свертков запрещенного вещества, в дальнейшем экспертиза установила, что их вес равен 375 граммам. Подготовленный наркотик иностранцы собирались сбывать бесконтактным способом. Обоим придется отвечать перед законом: возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление канала поставки наркотических средств на территорию региона. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.