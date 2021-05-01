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Недвижимость1 мая 2021 15:35

В Орле 12 мая 2021 на две недели отключат горячую воду

Отключение коснется абонентов, получающих ресурс от ТЭЦ
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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С 12 мая в Орле отключат горячую воду

С 12 мая в Орле отключат горячую воду

Фото: "КП" Архив

В Орле грядет плановое двухнедельное отключение горячей воды: ее не будет в квартирах горожан с 12 по 26 мая. Коснется отключение абонентов, получающих ресурс от ТЭЦ.

Причина отключения стандартная - гидравлические испытания теплосетей. После проверки поврежденные участки ждет ремонт. Не исключено, что в указанный период из-под земли могут забить "фонтаны". В таком случае надо позвонить диспетчеру Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74, как сообщает пресс-служба компании.

Полный список адресов, попадающих в зону отключения, есть здесь. В "Квадре" отмечают, что график может быть скорректирован.

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