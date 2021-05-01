В детсадах Орла с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы

23 дежурные группы примут малышей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В детских садах города Орла с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы. Они смогут принять малышей, родителям которых их не с кем оставить.

Выходными днями 4,5,6 и 7 мая объявил Президент, однако на усмотрение работодателя. Не все оказались готовы отпустить на длинные каникулы сотрудников, при этом бюджетные учреждения (в том числе и детские сады) на указанное время будут закрыты. Но для малышей группы все же организовали.

- По информации управления образования администрации Орла, всего заработает 23 дежурные группы в 19 детских садах. Посещать их планируют 146 воспитанников. Больше всего малышей – в детском саду №31: здесь на занятия планируют прийти 40 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.