Коронавирус в Орле на 1 мая 2021: заболело 50 человек, умерло 5

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 1 мая 2021.

За последние сутки в регионе заболело еще 50 человек, общее число заразившихся COVID-19 составляет 34 175.

Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению еще 68 орловцев, у всех отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. В общей сложности выздоровело 32 126 жителей области.

Согласно федеральной статистике, вновь зафиксированы смертельные случаи: умерло еще 5 жителей Орловской области с лабораторно диагностированным COVID-19. От коронавируса в регионе умерло 580 человек.

Напомним, в регионе продлен режим повышенной готовности по коронавирусу и все связанные с ним ограничения. Пока что, решением орловского оперштаба по противодействию COVID, до 31 мая 2021.