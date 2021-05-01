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Общество1 мая 2021 10:25

Орловскому трамвайно-троллейбусному предприятию выделят 30 миллионов

ТТП поддержат деньгами из областного бюджета
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловскому ТТП выделено 30 миллионов рублей из областного бюджета

Орловскому ТТП выделено 30 миллионов рублей из областного бюджета

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле трамвайно-троллейбусному предприятию выделят деньги из областного бюджета. ТТП получил в 2021 году 30 миллионов рублей.

Постановление уже подписал губернатор Андрей Клычков. Деньги пойдут на поддержку муниципального предприятия, финансовое положение которого оставляет желать лучшего.

Как отмечает пресс-служба Правительства Орловской области, материальная поддержка поможет ТТП в особенно тяжелых экономических условиях, вызванных пандемией коронавируса в регионе.