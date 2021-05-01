Орловскому трамвайно-троллейбусному предприятию выделят 30 миллионов

Орловскому ТТП выделено 30 миллионов рублей из областного бюджета
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле трамвайно-троллейбусному предприятию выделят деньги из областного бюджета. ТТП получил в 2021 году 30 миллионов рублей.
Постановление уже подписал губернатор Андрей Клычков. Деньги пойдут на поддержку муниципального предприятия, финансовое положение которого оставляет желать лучшего.
Как отмечает пресс-служба Правительства Орловской области, материальная поддержка поможет ТТП в особенно тяжелых экономических условиях, вызванных пандемией коронавируса в регионе.