Орловскому трамвайно-троллейбусному предприятию выделят 30 миллионов

Орловскому ТТП выделено 30 миллионов рублей из областного бюджета Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле трамвайно-троллейбусному предприятию выделят деньги из областного бюджета. ТТП получил в 2021 году 30 миллионов рублей.

Постановление уже подписал губернатор Андрей Клычков. Деньги пойдут на поддержку муниципального предприятия, финансовое положение которого оставляет желать лучшего.

Как отмечает пресс-служба Правительства Орловской области, материальная поддержка поможет ТТП в особенно тяжелых экономических условиях, вызванных пандемией коронавируса в регионе.