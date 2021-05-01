В Орловской области владельцев электромобилей освободили от транспортного налога

Владельцев электромобилей в Орловской области освободили от транспортного налога Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога. За соответствующие поправки в законе проголосовали депутаты областного Совета на сессии 30 апреля.

По задумке, льгота должна простимулировать автолюбителей пересесть на более экологичный транспорт. Подобные послабления для обладателей авто с электроприводом действует в Москве, Калуге, Тюмени, Тамбове и Санкт-Петербурге. Освобождение от уплаты транспортного налога действует как для граждан, так и для организаций.

- Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.