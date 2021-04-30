Спасатели Орла получили новую пожарную технику

В День пожарной охраны спасателям вручили новую пожарную технику Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловским спасателям вручили ключи от новой техники. Машины для борьбы с огнем сотрудникам МЧС передали в день пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.

Автопарк специальной техники пополнился восемью машинами. Это цистерны и автолестница, у новинок улучшены тактико-технические характеристики.

Автопарк ведомства пополнили машины с улучшенными характеристиками Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Технику передали в торжественной обстановке, в пожарно-спасательной части собрались сотрудники чрезвычайного ведомства и ветераны, почетные гости. Отличившихся на службе сотрудников наградили.

30 апреля - день пожарной охраны Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

– Непросто в мирное время рисковать жизнью. Проверка на прочность была успешно пройдена и в прошлом 2020 году, когда эпидемиологическая ситуация в Орловской области и в целом в стране складывалась очень непросто. Спасибо нашим сотрудникам, которые с пониманием и ответственностью выполняли свои обязанности в таких условиях, - обратился к присутствующим начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.