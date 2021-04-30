Погода на майские праздники в Орле: ожидается потепление 1-3 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловскую область на грядущих выходных придет долгожданное тепло. 1-3 мая столбики термометров будут подниматься до отметки + 18 градусов, но не обойдется без дождей. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра.

В субботу, 1 мая, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +17 градусов тепла, ночью до +10 градуса. Ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 2 мая, вновь пасмурно, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью +6. Ветер юго-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В понедельник, 3 мая, дождь и облачная погода. Днем +18 градусов, ночью +11 градусов. Ветер юго-западный 9 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.