На Наугорском шоссе в Орле устанавливают уличное освещение. Фото: ОНФ Орловской области

В Орле на Наугорском шоссе началась установка опор уличного освещения. В скором времени здесь должно появиться 40 новых фонарей на участке общей протяженностью полкилометра.

Ранее автомобилисты жаловались на недостаток освещения на Наугорском шоссе. Весной прошлого года они обратились в ОНФ, после чего его активисты передали пожелания водителей в городскую администрацию.

Теперь на Наугорского шоссе установят 40 новых уличных фонарей. Пока смонтировано около 10 столбов. Впереди установка оставшихся, проведение электричества и выполнить монтаж фонарей.

- Освещение на данном участке Наугорского шоссе крайне необходимо. Через эту дорогу идет активный поток транспорта из Орловского района и ряда других северо-западных муниципальных образований области. Установка уличного освещения повысит безопасность дорожного движения на данном участке, – пояснил Игорь Дробязгин, сопредседатель ОНФ в Орловской области.

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