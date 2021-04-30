Орловские депутаты в первом чтении приняли закон о биологической безопасности Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 апреля, в Орле прошло заседание облсовета. В рамках его работы депутаты рассмотрели вопрос о проекте закона Орловской области «О реализации отдельных положений ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации».

С законодательной инициативой о его принятии выступил прокурор Орловской области Владислав Малкин.

- Законопроектом предлагается определить комплекс мер, направленных на защиту населения региона и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и предотвращение биологических угроз (опасностей), - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Депутаты единогласно поддержали закон в первом чтении.

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