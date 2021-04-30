Офисы Орловского энергосбыта продолжат принимать клиентов с 4 по 7 мая Фото: Архив "КП"

В Орловской области грядут длинные выходные. Однако ряд организаций продолжат работу. В частности, клиентские офисы ООО «Орловский энергосбыт».

В случае необходимости с 4 по 7 мая можно будет обратить за консультацией или для решения важных вопросов в девять организации, расположенных в Орле, Ливнах, Мценске, Болхове, Нарышкино, Кромах, Змиевке, Залегощи и Верховье. Они будут работать с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

Прием будет вестись по предварительной записи.

- Произвести оплату за электроэнергию в этот период можно будет в офисах Орла, Ливен и Мценска. Клиентские офисы будут закрыты 1-3 мая и 8-10 мая, - сообщили «КП» в пресс-службе ООО «Орловский энергосбыт».

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