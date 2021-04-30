Орловец хотел дешево купить стройматериалы и лишился 62 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Мценском районе 35-летний мужчина хотел дешево купить стройматериалы и лишился 62 тысяч рублей. Увидев рекламное объявление в интернете, он позвонил продавцу и договорился о покупке.

Вскоре амчанин перевел 62 тысячи рублей на счет незнакомца и стал ждать доставку. Однако покупка так и не пришла, а продавец перестал выходить на связь. Мужчине пришлось написать заявление в полицию.

- По данному возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции напоминают орловцам о бдительности во время покупок в интернете и переводе денег неизвестным продавцам.

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