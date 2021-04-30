Коронавирус в Орловской области на 30 апреля 2021: умерли четверо, заболели 52 человека

Коронавирус в Орловской области на 30 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 апреля, федеральный оперштаб подтвердил 52 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших за все время пандемии достигло 34 125 человек.

За сутки выздоровели 65 человек.

Однако в Орловской области практически ежедневно фиксируются новые смертельные случаи. Федеральный оперштаб сообщил сегодня о еще четырех летальных исходах пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего умерло 575 орловцев.

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