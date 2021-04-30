Орловские танцоры стали победителями Международного конкурса «Большие танцы»

Коллектив студии «Emotion» привез в Орел победу в Международном конкурсе «Большие танцы». Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Юные орловские танцоры стали победителями Международного конкурса хореографического искусства «Большие танцы», который проходил с 1 по 4 апреля. Коллектив студии «Emotion» привез победу из города Сочи.

Танцоры получили специальный приз от жюри за выразительное сценическое воплощение хореографических композиций, заняли первое место в номинации свободная танцевальная категория «Смешанная группа» и первое место в номинации современный эстрадный танец.

Накануне, 29 апреля, в Международный день танца, с этим событием участников коллектива поздравил спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский. Он вручил им Почетные грамоты и Благодарности.

- В этот прекрасный праздничный день хотелось бы поблагодарить всех танцоров за умение доносить до людей эмоции, чувства, переживания, а также открывать зрителям удивительный мир гармонии, легкости и красоты, - написал у себя на странице в соцсетях Леонид Музалевский.

Юные танцоры студии активные участники хореографических конкурсов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция "КП-Орел" присоединяется к поздравлениям и желаем коллективу дальнейших творческих успехов!

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