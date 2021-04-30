В Бунинке презентуют книгу о выпускниках Орловского бронетанкового училища Фото: Архив "КП"

В Орле пройдет презентация книги «Герои Советского Союза – выпускники Орловского бронетанкового училища». Ее автор Марина Самарина встретится с читателя в областной библиотеке им. Бунина.

В издании впервые воедино собран материал о ста семь Героях Советского Союза, проходивших обучение в Орловском бронетанковом училище. В книгу вошли их воспоминания о курсантской жизни, об участии в освобождении города Орла, о военной разрухе и другие интересные исторические факты.

- Данное издание будет интересно изучающим военную историю, учителям, студентам-историкам, школьникам старших классов и всем, кто занимается историческим краеведением. На встречу приглашаются все, кому интересна история родного края, - сообщает Орловская областная библиотека им. Бунина.

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КОГДА? ГДЕ?

12 мая 2021 года в 13:00

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