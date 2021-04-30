Отопление в Орле отключат 4 мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подходит к концу отопительный сезон 2020-2021. Батареи в многоквартирных домах станут холодными 4 мая. Об отключении отопления сообщил мэр города Юрий Парахин.

- Погода выходит на стабильный плюс, поэтому сегодня мы приняли решение закрыть отопительный сезон с 4 мая 2021 года. Я прошу отнестись к этому с пониманием, - написал глава города на своей странице в соцсетях.

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