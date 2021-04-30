Присяжные признали виновным орловца, насмерть забившего знакомого ногами Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают рассматривать дело о жестоком убийстве в Новодеревеньковском районе, где двое мужчин насмерть забили ногами своего знакомого. Один из них уже предстал перед судом с участием присяжных заседателей.

Трагедия произошла в феврале 2019 года. Мужчины, изрядно подвыпив, решили разобраться в конфликте со знакомым силой. Они били его ногами и кулаками с такой силой, что тот вскоре умер от тяжелых травм.

- По результатам судебного разбирательства присяжные согласились с позицией гособвинения и пришли к единодушному выводу о виновности подсудимого в совершении преступления по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Теперь Новодеревеньковским районным судом будет постановлен обвинительный приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

На соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

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