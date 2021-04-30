На рынке в Ливнах продавали 3500 саженцев без сортовых документов Фото: Архив "КП"

В городе Ливны на рынке обнаружили 3500 саженцев плодово-ягодных культур без сортовых документов. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора в апреле 2021 года.

В самом разгаре дачный сезон и многие хотят посадить на своем участке новую яблоню, грушу или черешню. Однако в данном случае уверенности в том, что они когда-либо принесут плоды нет.

- Семь продавцов (физических лиц) продавали саженцы, нарушая при этом федеральный закон «О семеноводстве». За это они были привлечены к ответственности по статье 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений», - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Продавцам предстоит оплатить административные штрафы.

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