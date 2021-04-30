В Заводском районе Орла демонтируют 15 гаражей Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается борьба с самовольно установленными гаражами во дворах многоквартирных домов. На очереди 15 гаражей в Заводском районе города.

До 9 мая владельцы 14 металлических гаражей в районе дома №27 по улице 6-й Орловской дивизии и возле дома №238 на Комсомольской улице могут сами убрать свои постройки, если этого не произойдет, то к демонтажу приступит подрядная организации. Работы будут проходить в присутствии полиции.

- Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» до востребования в течение 30 дней, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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