В Орловской области соцучреждения восьми районов готовы к отмене закрытого режима Фото: Архив "КП"

Накануне, 29 апреля, на заседании регионального оперштаба обсудили возможность отмены некоторых ограничений для социальных учреждений стационарного типа – интернатов и домов ветеранов. Более 70% их постояльцы прошли вакцинацию.

По данным и.о.обязанности руководителя Департамента соцзащиты Екатерины Данилевской, к выходу из закрытого режима готовы социальные учреждения в восьми районах - Должанском, Кромском, Малоархангельском, Новосильском, Колпнянском, Новодеревеньковском, а также в Ливнах и Комплексный центр социального обслуживания населения Хотынецкого района.

- Все сотрудники и проживающие в этих учреждениях граждане, не имеющие противопоказаний, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, - сообщила Екатерина Данилевская.

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