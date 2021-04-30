В Администрации Орловского района назначен новый руководитель

Николай Головко стал временно исполняющим обязанности главы Орловского района. Фото: пресс-служба губернатора области

В Администрации Орловского района произошли новые кадровые изменения. Лилия Пиняева, исполнявшая обязанности главы района после ухода с этой должности Юрия Парахина, пробыла на ней около полугода и теперь заняла новый пост.

Лилия Пиняева стала Председателем Избирательной комиссии Орловской области. Теперь ее место, в качество временно исполняющего обязанности, занял Николай Головко.

Отметим, накануне, 29 апреля, губернатор Орловской области провел рабочую встречу с нынешним руководством района. В центре внимания оказалась ситуация с дорогами и благоустройством территорий.

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