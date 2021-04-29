Депутаты горсовета готовят обращение к Андрею Клычкову из-за мусорного коллапса в Орле

В Орле до сих пор не могут решить проблемы с вывозом ТКО. Фото: пресс-служба Орловского горсовета

Сегодня, 29 апреля, в Орле прошло заседание горсовета. На повестке дня вновь оказалась проблема вывоза мусора. Почти месяц регопреатор «Зеленая Роща» не может справиться с завалами на контейнерных площадках во всех четырех районах города.

Регоператор объяснил проблему с вывозом ТКО четырьмя причинами: сбой в работе перевозчика «Экологистик», сезонное увеличение объемов и качества отходов, а также запрет на сжигание мусора на приусадебных участках.

Подобный ответ не удовлетворил депутатов. Они намерены подготовить обращение к Андрею Клычкову с просьбой вмешаться в урегулировании проблемы с мусорным коллапсом.

- Присутствующий на заседании вице-спикер облсовета Михаил Вдовин пообещал, что проблемы вывоза мусора также рассмотрят на заседании облсовета, - сообщает пресс-служба горсовета Орла.