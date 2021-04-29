На пяти площадках Орла можно будет получить Георгиевскую ленточку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ленту, символ Победы и героизма, будут раздавать на пяти площадках города.

Получить Георгиевскую ленточку накануне праздника можно в любом районе Орла. в Заводском районе волонтеры будут раздавать их в сквере у памятника Героям-комсомольцам и на улице Разведчика Воробьева (на пересечении с бульваром Молодежи), в Советском — в сквере Генерала Гуртьева, в Железнодорожном — в сквере Танкистов и в Северном районе — на площади около КДЦ «Металлург».

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит ежегодно с 2005 года под девизом «Я помню! Я горжусь!». Инициаторами мероприятия стали ИА «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». В этом году распространяют ленты «Волонтеры Победы» и члены военно-патриотического клуба «Морпехи», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.