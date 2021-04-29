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Общество29 апреля 2021 16:49

На майских праздниках в Орловской области продолжится вакцинация от COVID-19

В прививочном пункте ТМК «ГРИНН» получили первую дозу вакцины 30 человек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На майских праздниках в Орловской области продолжится вакцинация от COVID-19

На майских праздниках в Орловской области продолжится вакцинация от COVID-19

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 апреля, в администрации Орловской области состоялось заседание регионального оперштаба. В центре внимания – вакцинация от коронавируса.

На майских выходных и праздниках все 38 прививочных пунктов на базе 28 медицинских учреждений продолжат работу. Также сделать прививку от коронавируса можно будет на территории ТМК «ГРИНН». Накануне здесь прошли вакцинацию 30 человек.

- в Орловскую область до 1 мая еще почти 4 тысячи доз вакцины против COVID-19. В настоящее время первую дозу вакцины уже получили 59779 жителей региона, завершили иммунизацию 41019 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области