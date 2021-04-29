В Орловской области предприятие подозревают в сокрытии доходов Фото: Архив "КП"

В Орловской области сельхозпредприятие подозревают в серьезном нарушении. Руководство организации скрыло 7 миллионов 200 тысяч рублей, за счет которых должны взыскиваться налоги.

При этом, по данным следствия, предприятие имело задолженность по налогам и сборам более 4 миллионов 109 тысяч рублей.

- На основании материалов, представленных УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.