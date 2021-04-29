В Орловской области арестовали более двух тысяч пачек сигарет Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается контроль за маркировкой табачной продукции. Из 38 проверок по торговых точкам, в 25 случаях сигареты продавались без средств идентификации.

По данным Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, в ходе рейдов было арестовано 2024 пачки сигарет. После судебных разбирательств продавцы табачных изделий получили штрафы на общую сумму 303 тысяч рублей с конфискацией сигарет на сумму 220,5 тысяч рублей.

- С 11 января 2021 года начался эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции, который продлится до 28 февраля 2022 года, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.